Besserer Winterdienst auf Radwegen in Tirol gefordert

Innsbruck – Radwege sollten in allen Gemeinden so schnell wie möglich von Schnee geräumt werden. Das fordert der grüne Mobilitätssprecher im Landtag, LA Michael Mingler, nach dem TT-Bericht über teilweise fehlenden Winterdienst entlang des Innradwegs. Dass diese wichtige Route „über den Winter mehr einer Eislaufbahn denn einer Mobilitätsachse gleicht“, sei „nicht hinzunehmen“.

Aussagen mancher Bürgermeister, denen das Verständnis für Radfahren im Winter fehlt, findet Mingler „zum Haareraufen“ und „wie im letzten Jahrhundert“. Das Rad müsse „endlich gleichberechtigt wie der Auto- und Fußgängerverkehr wahrgenommen werden“. In einigen Gemeinden funktioniere die Radweg-Räumung ja auch vorbildlich oder sei wie in Kematen nach Kritik schnell nachgebessert worden. Mingler kündigt eine Initiative im Landtag an, er werde sich „genau ansehen, wie man die säumigen Gemeinden mehr in die Pflicht nehmen kann“.