Reportage: Aus Tirol raus heißt noch nicht nach Deutschland rein

Kufstein, Kiefersfelden — Es dürfte sich herumgesprochen haben, trotzdem gab es am Montag noch viele Fragezeichen rund um die verschärften Ausreise- auf Tiroler und Einreisebestimmungen auf deutscher Seite. Der Andrang am Autobahn-Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden war verhältnismäßig bescheiden. Zähflüssig sei es in den Morgenstunden — Stichwort Pendler — vorangegangen, große Staus habe es aber trotz Stop-and-go-Verkehr an den Kontrollpunkten nie gegeben, schildern Polizisten aus beiden Ländern.