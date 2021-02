Grenze zu Bayern: Den Pendlern drohen harte Wochen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mahnte am Rande einer Pressekonferenz am Montagnachmittag, dass die „Maßnahmen praktikabel sein müssen und keine Schikanen. Der freie Pendler- und Wirtschaftsverkehr ist in der EU eine Selbstverständlichkeit.“ Dass Deutschland mit den von Österreich ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von Virus-Mutationen nicht zufrieden ist, stellte Kurz in Abrede. Er sei mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel in permanentem Austausch. Das Vorgehen Österreichs werde als „sinnvoll bewertet“. Man verfolge „die absolut richtige Strategie“.