Kritik an Verträgen zur Raumordnung in Westendorf

Von Harald Angerer

Westendorf –Der Kampf gegen illegale Freizeitwohnsitze und um leistbaren Wohnraum für Einheimische gehört für die Gemeinden im Bezirk Kitzbühel zum Alltag. Oft sind sie dabei in der Kritik, zu locker mit den illegalen Freizeitwohnsitzen umzugehen. Doch Kritik gibt’s auch, wenn die Gemeinden hier nachschärfen. Wie zuletzt die Gemeinde Westendorf. Erst vor zwei Jahren wurde ein sehr strikter Raumordnungsvertrag ausgearbeitet, um eben genau solche illegalen Freizeitwohnsitze zu verhindern. Erst im vergangenen Oktober wurde dieser Vertrag noch einmal nachgeschärft.

Und genau das sorgt nun für Kritik vor allem von Seiten der Wirtschaft. Bei der letzten Gemeinderatssitzung brachte GR Josef Lenk (Wirtschaft) eine solche Kritik eines Hoteliers vor. „Wir haben jetzt genau so einen Fall, vor dem ich schon beim Beschluss der Nachschärfung gewarnt habe“, sagt Lenk. Ein Hotelier im Ort will genau wegen der neuen Einschränkungen seinen Betrieb nicht weiter ausbauen. „Dazu wurde ihm nun von der Bank und dem Steuerberater geraten. Das Projekt sei so nicht mehr finanzierbar“, schildert Lenk und fügt hinzu: „Wir sind hier schon auf einem extremen Weg.“

Es geht hier vor allem um einen neuen Passus in den Verträgen, in dem bei Wohngebäuden bzw. Wohnanlagen mit einer Gesamtnutzfläche ab 300 m2 50 % der Nutzfläche an Einheimische zu Wohnbauförderungspreisen veräußert werden müssen. Die restlichen 50 % können frei verkauft werden. Auch hat die Gemeinde ein Vorkaufsrecht von 25 Jahren. Das sei dem Hotelier ein Dorn im Auge. Er wolle den Betrieb mit Luxussuiten erweitern, schildert Lenk. Es sei aber nicht klar, ob sein Sohn den Betrieb irgendwann übernimmt, daher sind die 25 Jahre Vorkaufsrecht der Gemeinde für ihn nicht vorstellbar.“ Es sind hier keine Wohnungen geplant, für solche Fälle muss es eine Ausnahme geben“, fordert dehalb Lenk.