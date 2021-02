65.000 Tests pro Woche an Tirols Pflichtschulen, sechs am ersten Tag positiv

Innsbruck – 32.360 Schülerinnen und Schüler kehrten gestern an Tirols Pflichtschulen in die Klassenzimmer zurück. Zuvor absolvierten die allermeisten einen „Nasenbohrer“-Schnelltest. Die Kleinsten wurden dabei von ihren Eltern begleitet. 1223 Kinder machten den Test nicht alleine. Am Nachmittag lag das Gesamtergebnis vor. Bei sechs der 32.360 Schüler zeigte der Nasenbohrer-Test ein positives Ergebnis. Die Kinder wurden abgesondert. In dem separaten Raum mussten sie warten, bis die Eltern sie abholten. Ob das Ergebnis des Schnelltests stimmt, soll ein PCR-Test zeigen.