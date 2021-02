Tiroler TikTok-Star gibt alles: Anna Strigl folgen 1,6 Millionen Menschen

Influencerin und TikTok-Star Anna Strigl wirft sich für ihre Follower in Schale (l.) oder in die kalten Fluten, wie hier im Natureispalast am Hintertuxer Gletscher (r.). Mit ihren 1,6 Millionen Fans kann die Ötztalerin gut von Werbeeinnahmen und Produktplatzierungen leben.

Innsbruck – Vor gut einem Monat ging in Berlin die ­Fashion Week über den Laufsteg. Heidi Klum eröffnete das Mode-Spektakel, bei dem auch die Tiroler Influencerin Anna Strigl nicht fehlen durfte. Aktuell folgen 1,6 Millionen Menschen den Aktivitäten auf Strigls TikTok-Account. Normalerweise sieht man die 23-Jährige, wie sie in kurzen Videoclips in Seen hüpft, im Ballkleid Skateboard fährt oder Zwiebel schneidet und sich Make-up auflegt. Der Besuch in Berlin war jedoch außergewöhnlich, erinnert sich Strigl, die diesen Trip gesponsert bekam: „Ich verbrachte eineinhalb Wochen in Berlin und habe so gut wie nichts von der Stadt gesehen.“