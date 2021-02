Comedy-Paar unterhält mit Podcast: Szenen einer jungen Ehe

Innsbruck – Hazel Brugger ist eine Senkrechtstarterin unter den nachrückenden Comedians. Wortwitzig und schlagfertig ist sie, auch eine echte Plaudertasche, aber mit Tiefgang. Ganz so wie die nette Kumpelin aus der WG von nebenan, mit der man gerne Zeit vertändelt. Als gelernte Poetry-Slammerin rhetorisch mit vielen Wassern gewaschen, sorgte die 27-jährige Schweizerin auch im TV für herzhafte Lachmomente, sei es in „Willkommen Österreich“ (ORF) oder in der „Heute-Show“ des ZDF.