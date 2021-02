Frust in Gastro, Kultur und Hotellerie: „Wieder keine Perspektive“

Wien – Seit 2. November 2020, also seit 15 Wochen, sind Gasthäuser und Restaurants geschlossen, ebenso Hotels für Urlauber. Auch Kulturbetriebe und Freizeiteinrichtungen wie Theater und Kinos sind seither zu. Daran wird sich vorerst auch nichts ändern. Die türkis-grüne Regierung verlängert den Lockdown für die Gastronomie, den Tourismus und den Kulturbereich bis „rund um Ostern“, erklärte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montagnachmittag nach Beratungen mit Experten, Ländern und den Parlamentsparteien. Ein konkretes Datum, wann die betroffenen Branchen aufsperren dürfen, wurde zunächst nicht genannt. Am 1. März wolle man erneut beraten. Die Infektionslage sei nach Öffnung des gesamten Handels aber nach wie vor stabil, sagte Kurz.