Drei von vier Firmen in Österreich fehlen die Fachkräfte

Wien – Drei Viertel der österreichischen Mittelstandsunternehmen haben Probleme, geeignete Fachkräfte zu finden. Das geht aus einer Umfrage des Unternehmensberaters EY vom Dezember unter 800 mittelständischen, nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen mit 30 bis 2000 Mitarbeitern hervor. Die meisten unbesetzten Stellen gibt es in den Bereichen Technik und IT. Rund ein Drittel der befragten Unternehmen verliert auch Umsatz aufgrund des Fachkräftemangels, Energie- und Wasserversorgungsbranche sind davon am meisten betroffen.