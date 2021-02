Um 4.30 Uhr aufstehen, Topleistung bringen: Früher Vogel scheitert auf Dauer

Schlafenzug gilt nicht umsonst als brutale Foltermethode. Jeder, der einmal eine Nacht kaum geschlafen hat, weiß, wie man sich am nächsten Tag fühlt: wie ein Betrunkener, der im Dauer-Jetlag schlecht gelaunt und unkonzentriert darauf wartet, dass der Tag endlich zu Ende geht.

„Vier Stunden schläft der Mann, fünf die Frau, sechs ein Idiot." Die­se Worte werden Napoleon zugeschrieben. Und auch heute noch betreiben es einige Top-Manager so wie einst der französische Kaiser. So gehört es in US-amerikanischen Businesskreisen fast schon zum guten Ton, noch vor Sonnenaufgang aufzustehen, um Sport zu machen, E-Mails zu checken, Gespräche mit Partnern aus anderen Zeitzonen zu führen und dann nach dem Frühstück mit den Kids als Erster ins Büro zu fahren.