Mindestens 14 Tote bei Angriff auf Kirche in DR Kongo

In der Demokratischen Republik Kongo haben mutmaßliche Islamisten lokalen Medienberichten zufolge eine Kirche in Brand gesteckt und Menschen getötet. Bei dem Angriff in der Stadt Ndalya in der Provinz Ituri im Nordosten des Landes kamen mindestens 14 Menschen ums Leben, wie der Sender Radio Okapi am Montagabend laut Kathpress meldete. Mindestens ein Dutzend weitere seien teils schwer verletzt worden.