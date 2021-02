Überraschender Zuwachs in schwierigen Zeiten

Innsbruck –Mit Meldeschluss am Montag war klar: Tirols Tennisspieler sitzen bildlich bereits auf ihren Tennisschlägern. Für die Tiroler Mannschaftsmeisterschaft, die am 15. Mai beginnen soll, haben sich insgesamt 737 Mannschaften von den Altersklassen U9 bis „Herren 80“ gemeldet. Im Vorjahr waren es noch 661 Teams gewesen. „Es zeigt, dass die Leute schon sehr hungrig sind, obwohl es bis dato kaum eine Perspektive gibt, wieder in der Halle zu trainieren“, sagt Walter Seidenbusch, Tirols Tennisverbandspräsident. „Es freut uns jedenfalls sehr, dass sich so viele trotz der Umstände einer Meisterschaft stellen.“