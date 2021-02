Weniger Kaiseradler in diesem Winter in Österreich

Heuer überwintern etwas weniger Kaiseradler als in den vergangenen Jahren in Österreich. Die streng geschützten Vögel dürften wegen mit der Witterung zusammenhängenden Nahrungsmangels kurzfristig auf Nachbarländer ausgewichen sein, berichtete BirdLife Österreich nach der im Jänner zum vierten Mal durchgeführten jährlichen pannonische Adlerzählung in sieben mitteleuropäischen Ländern. International wurden nämlich Rekordzahlen ermittelt.

Am häufigsten hielt sich der „König der Lüfte“ im Jänner 2021 in Niederösterreich (40 Kaiseradler) sowie im (Nord-) Burgenland (25 Kaiseradler) auf. Die geringere Anzahl liege aber innerhalb des natürlichen Schwankungsbereichs, betonte Schmidt. Vor allem junge Kaiseradler gelten als überaus reisefreudig und können in wenigen Tagen hunderte Kilometer zurücklegen. So befindet sich derzeit lediglich einer der fünf im Vorjahr mit Sendern versehenen jungen Kaiseradler in Österreich, die andern vier halten sich in Ungarn, Serbien und einer sogar in Griechenland auf.