Zuversicht beim Haller Burgsommer: Sechs Konzerte im Juni geplant

Ursula Strauss und Ernst Molden geben sich am 23. Juni die Ehre. Molden bringt auch an zwei weiteren Abenden namhafte „Hawara“ mit.

Hall – 2020 war der Haller Burgsommer – mit aufwändigem Corona-Management – die größte Tiroler Konzertveranstaltung in einem rabenschwarzen Jahr für die Kulturbranche. Ja, die drei ausverkauften Konzertabende „Ernst Molden & Friends“ (je 500 Besucher) bildeten laut Prokurist Andreas Ablinger nach dem „Theater im Park“ in Wien sogar das zweitgrößte Freiluftevent Österreichs.

Und Ablinger ist zuversichtlich, dass im Hofratsgarten der Burg Hasegg auch heuer wieder eine hochkarätig besetzte Veranstaltungsreihe rund um den Wiener Liedermacher Ernst Molden möglich ist. Geplant sind diesmal, so Covid will, sogar sechs Konzerte an drei Abenden.