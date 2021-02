Schwazer Aschermittwoch der Künstler findet online statt

Schwaz – Am Aschermittwoch trifft sich alle Jahre die Künstlerschaft aus Schwaz gemeinsam mit anderen Kulturtreibenden, um in der Studienkapelle des Franziskanerklosters den „Aschermittwoch der Künstler“ zu feiern.

Heuer ist wegen der Corona-Pandemie alles anders. Und zu feiern gibt es gerade für die Künstler, von denen viele seit Monaten keine Auftritte, Engagements und Ausstellungen mehr hatten, nichts. Trotzdem setzt die Stadtgemeinde für die Künstler ein Zeichen zum Ausklang eines nicht stattgefundenen närrischen Treibens in diesem Jahr. So begrüßte die Schwazer Kulturreferentin Iris Mailer-Schrey den heurigen Redner Felix Mitterer vor wenigen Tagen ohne das gewohnte Künstler-Publikum in der Franziskanerkirche. Und zwar, um seine Rede filmisch aufzuzeichnen und so einem breiten Publikum ab dem heutigen Aschermittwoch zugänglich zu machen.