Hermann Glettlers „wasted lives“: Verschwendete Leben im Fokus

Innsbruck – „Natürlich bin ich der Innsbrucker Bischof, aber ich bin auch Künstler“, sagt Hermann Glettler. Und die Ausstellung „wasted lives“ sei auch keine Predigt, sondern ein Kunstprojekt. Entstanden aus seiner tiefen Betroffenheit angesichts der humanitären Katastrophe, die er Anfang Dezember bei einem Besuch des Flüchtlingslagers Kara Tepe II auf der griechischen Insel Lesbos erlebt hat. Inklusive der Gefühle absoluter Hilflosigkeit und Wut gegenüber der hier von der Politik praktizierten „Abschreckungspolitik“. Ausgetragen auf dem Rücken von Menschen, die voller Hoffnung aus ihrer von Krieg oder Not zerrütteten Heimat aufgebrochen seien, um an den Grenzen Europas kläglich zu stranden, so der Bischof.