Neue Comics: Am Achensee geht es „taktvoll“ durch die Natur

Mit diesen Comics will man Achtsamkeit schaffen. © Achensee Tourismus

Maurach a. Achensee – Mit den Liedzeilen „Give a little respect to me“ der Band Erasure aus den 80ern oder „Jetzt bist so weit, weit weg von mir“ von Musiker Hubert von Goisern will die Achenseeregion auf witzige und moderne Art den Schutz der Natur in den Mittelpunkt rücken.

Unter dem Motto „Taktvoll“ werden daher über die sozialen Medien Nachhaltigkeitstipps weitergegeben. Der Fokus lag zwar ursprünglich auf nachhaltigem Urlaubsvergnügen und Bewusstseinsbildung bei den Gästen, aber: „Nur wenn wir gemeinsam auf den Bergen, am See und in unseren Tälern einen verantwortungsvollen Umgang pflegen, dann gibt es zukünftig und für nachkommende Generationen noch die qualitativ hochwertige Tiroler Sommerfrische am Achensee für uns alle. Allerdings können wir nicht nur allein darauf achten und uns an gewisse Spielregeln halten – das geht nur gemeinsam im Takt und natürlich ‚Taktvoll‘“, sagt Martin Tschoner, Geschäftsführer Achensee Tourismus.

Die Kampagne wird über Facebook bereits in der zweiten Auflage geteilt. Mit humorvollen Comics, popkulturellen Referenzen und informierenden Inhalten sollen die Beiträge bei Gäs­ten und Bevölkerung ein erweitertes Bewusstsein für einen respektvollen Umgang mit der Natur und miteinander schaffen. Dazu zählen Themen wie Müll, achtsamer Umgang mit Tieren oder Sicherheit am Berg.

Die Kampagne regt zum einen zum Nachdenken an, zum anderen soll sie einen aber auch zum Schmunzeln bringen. Laut Tschoner hat sich das Kreativ-Team von Achensee Tourismus ordentlich ins Zeug gelegt, um humorvolle Beiträge zu kreieren. „Es ist durchaus überraschend, was da so herauskommen kann, wenn man Song- und Filmtitel in einen neuen Kontext stellt und sie mit Band- oder Starnamen garniert“, erläutert Tschoner die Kampagne für mehr Umweltbewusstsein. (TT)