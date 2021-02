Schnappschuss gelungen: Wolf tappte am Samstag in Kirchbichl in Fotofalle

Dieser Wolf tappte in Kirchbichl in die Fotofalle des Revierjägers.

Kirchbichl – Revierjäger Hans Achrainer aus Kirchbichl staunte nicht schlecht, als er am Sonntag die Bilder seiner Wildkamera, die er im Bereich Hirnbach eingerichtet hatte, auswertete. War da doch in voller Größe ein Wolf darauf zu sehen. Das Bild wurde am Samstag um 22.14 Uhr bei einer Außentemperatur von minus 14 Grad aufgenommen. Gestern bestätigten Experten des Landes Tirol, dass es sich um einen Wolf handelt.