„Wasserstoff für den Energiewechsel“: Katharina Reiche beim MCI-Live-Talk

Beim Umbau der Stromversorgung gelte es laut Reiche „schnell und konsequent zu handeln“ – es gehe immerhin um zukunftssichere Arbeitsplätze, neue Wertschöpfungspotenziale und den globalen Milliardenmarkt. Nach wie vor stellen, so Reiche, Öl und Erdgas als dominante Energieträger in Österreich zwei Drittel und in Deutschland sogar 80 Prozent des Primärenergieverbrauchs dar. Von den vielen interessanten Initiativen des Umbaus hebt Katherina Reiche vor allem „Tirol 2050“ hervor, wo Konzepte mit neuen Wärmeinfrastrukturen und Wasserstoffpipelines für die zukünftige Versorgung bereits festgelegt sind. Für die erforderliche „Neue Industrielle Revolution“ kommen für Reiche aber nicht unbedingt alle alternativen Energieträger in Frage. Batterien und E-Mobilität werden im Flug- und Schiffsverkehr sowie bei langen Transportwegen an Land ihrer Meinung nach eine untergeordnete Rolle spielen. So sei ein Ausgleich der hohen Fluktuationen beim Energieverbrauch rein elektrisch nicht zu bewerkstelligen. Auch eine CO2-Reduktion in Stahl-, Glas- und Zementindustrie könne sinnvoll und langfristig nur mit dem Schlüsselelement der Wasserstoff-Decarbonisierung funktionieren. (TT)