Brandgefahr im trauten Heim gering halten: Tiroler Experte gibt Tipps

Ein Kurzschluss dürfte in Reutte am Montag gegen 17 Uhr zum Brand in einer Werkshalle geführt haben. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr bekämpfte ein 53-Jähriger die Flammen mit Feuerlöscher und Gartenschlauch.

Innsbruck – Ein Kaminbrand in Angath, ein brennender Kunststofftrog aufgrund einer nicht ordentlich ausgetöteten Zigarette in Innsbruck sowie ein Brand nach einem Kurzschluss in einer Werkshalle in Reutte – die Feuerwehren hatten am Montagabend alle Hände voll zu tun, Brände in Tirol zu bekämpfen. Bereits am Montagnachmittag waren die Einsatzkräfte zu einem Küchenbrand in Rum ausgerückt. Dort wurde – wie auch in den anderen drei Fällen – zum Glück niemand verletzt.