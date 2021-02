Augen und Ohren für den Mars: NASA-Rover mit Österreich-Anteil vor Landung

Washington, Wien – Das Hauptabendprogramm hat es morgen in sich, weil man für eine Wissenschafts-Doku, einen Abenteuerfilm und Science Fiction nicht einmal den Kanal wechseln muss. Alles in einem – live übertragen vom Mars. Ob die Science Fiction zur Realität wird, entscheidet sich ab 20.30 Uhr, wenn die NASA das Landemanöver mit ihrem neuesten Rover – einem Roboter auf Rädern – beginnt.

Es wäre ein Jammer, würde den Rover dasselbe Schicksal ereilen wie die europäische Sonde „Schiaparelli“, die 2016 ungebremst auf die Mars-Oberfläche gestürzt war. Erstens hat „Perseverance“ seit seinem Start im Juli 2020 eine lange Reise hinter sich. Zweitens wären bei einem Absturz 2,5 Milliarden Dollar in den Mars-Sand gesetzt. Und drittens ist der Rover mit zahlreichen Hightech-Geräten ausgestattet, die Klima und Geologie des Planeten untersuchen sollen. Unter den Geräten sind auch 23 Kameras und einige NASA-Premieren: Erstmals werden mit „Perseverance“ Mikrofone auf den Mars geschickt, um Töne aufnehmen zu können. Wegen der dünneren Atmosphäre auf dem Mars, dürften sich die Geräusche speziell anhören. „Es wird so sein, als ob man durch eine Mauer hindurch lauscht“, erklärt ein NASA-Forscher.

Dieser geplante erste Flug am Mars hat auch einen Österreich-Anteil. Weil sich die Helikopter-Drohne wegen der Distanz zur Erde nicht direkt steuern lässt, muss sie sich anhand von Kamerabildern selbstständig orientieren. Einer der Entwickler des Algorithmus des Kamera-basierten Systems ist der an der Universität Klagenfurt tätige Schweizer Stephan Weiss. Und nicht nur deshalb hofft Österreich auf eine erfolgreiche Landung. Immerhin lieferten Grazer und Wiener Forschungseinrichtungen Software-Komponenten für eine der Kameras des Rovers, die bald dreidimensionale Aufnahmen der Mars-Oberfläche ermöglichen soll. Und mit dem Geochemiker Christian Köberl gehört ein Österreicher dem Wissenschafts-Team der Mission an. Er will mit den scharfen Bildern der „Österreich-Kamera“ nach Spuren von Meteoriten-Einschlägen am Mars suchen. (chris, APA, dpa)