Die Woche der Wahrheit für die Kitzbüheler Adler

Kitzbühel – „Aufgegeben wird ein Brief! Wir werden kämpfen und versuchen, jedes Spiel zu gewinnen, damit uns der Einzug in die Pre-Play-offs noch gelingt“, sagt Christopher Feix. Der Kapitän der Adler Kitzbühel hofft nach dem 5:2-Sieg am vergangenen Wochenende gegen Gröden auf eine Trendwende. Nach drei Monaten gelang Kitzbühel endlich wieder ein Heimsieg. „Das Spiel stand lange auf des Messers Schneide. Am Schluss haben wir die Tore gemacht und den Sieg heimgeholt“, freute sich Feix.