Rekordwachstum in St. Johann beim Breitband durch Home-Office

Auch das neue Kinderbetreuungszentrum in St. Johann wird an das Ortswärme-Netz angeschlossen.

Das kam auch dem örtlichen Einzelhandel zugute: Um möglichst vielen Bürgern die Nutzung von Glasfaser zu ermöglichen, wurde schon Anfang des Jahres mit dem Ortsmarketing St. Johann ein­e Kooperation vereinbart, dass innerhalb eines Aktionszeitraumes jeder Neukunde einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro erhält. So konnten sich nicht nur die neuen Kunden über diesen Bonus freuen, sondern es konnten auch zusätzlich 11.600 an regionaler Wertschöpfung generiert werden.

„Viele haben während des Lockdowns auch unser Online-Bestellmodul verwendet. Dort gibt es auch einen Verfügbarkeits-Check“, erklärt Ortswärme-Geschäftsführer Fritz Obernauer. Gerad­e im März und April sei von Obernauer und seinen zehn Mitarbeitern viel auch über das Telefon erledigt worden. 2020 wurden insgesamt 29 Gebäude neu an das Glasfasernetz der Ortswärme in St. Johann und Oberndorf angeschlossen und in Betrieb genommen.

Im abgelaufenen Jahr wurden in den bestehenden Versorgungsflächen in St. Johann und Oberndorf wieder 22 Gebäude neu an das Wärmenetz angeschlossen. So konnten in der St. Johanner Pass-Thurn-Straße zwei große Einzelhandelsbetriebe erschlossen werden. Daneben zählen Einfamilienhäuser genauso wie der Neubau des Kinderzentrums oder bestehende Mehrfamilienhäuser, zum Beispiel in der Meranerstraße, zu den zusätzlich versorgten Abnehmern.