Volksschauspiele Telfs: Ein Zweigespann, zum Erfolg verdammt

Christoph Nix rührt in Telfs schon ziemlich um.

Telfs – Hinter den Kulissen der Tiroler Volksschauspiele in Telfs kehrt noch keine Ruhe ein. Daran ändert der erste Auftritt von Neo-Intendant Christoph Nix wenig. Redegewandt und wie aufgedreht stellte Nix kürzlich das Programm für den Telfer Sommer 2021 vor, der, so Corona gnädig ist, am 15. Juli startet.