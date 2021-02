Stamser Dorfchef Franz Gallop steht vor dem Rückzug

Stams – Er gibt sich entspannt. Sehr entspannt. „Ich habe das Alter, bin seit letztem Juli in Pension und nach 17 Jahren Bürgermeister ist es grad recht“, sagt der Stamser Dorfchef Franz Gallop. In ungefähr einem Monat endet für ihn ein Lebensabschnitt und für Stams eine Ära. Am 11. März wird der 62-Jährige bei der Gemeinderatssitzung seinen Rücktritt offiziell bekannt geben, am 21. März ist für ihn die Zeit im Bürgermeistersessel vorbei. Eine Woche später, am 29. oder 30. März, soll dann jene Gemeinderatssitzung stattfinden, in welcher der 48-jährige Gemeindevorstand Markus Rinner die Nachfolge als Bürgermeister antreten soll. Gallops und Rinners Fraktion verfügt übrigens über eine 7:6-Mehrheit im Stamser Gemeinderat.