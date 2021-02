Bundesheer hilft Slowakei bei Corona-Notstand

Österreich bietet der Slowakei Hilfe beim Corona-Notstand an. Medizinisches Personal aus dem Bundesheer soll im Nachbarland aushelfen. Konkret kann das Heer vier bis fünf Ärzte und sechs bis acht diplomierte Krankenpfleger stellen, teilte das Verteidigungsministerium der APA Mittwochnachmittag mit. In der Slowakei hat sich die Corona-Situation so dramatisch zugespitzt, dass das Land die EU um Hilfe gebeten hat. Es werden zehn Ärzte und 25 Krankenschwestern gebraucht.