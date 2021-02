Corona - Tiroler Skiverband ist Testpflicht Dorn im Auge

Die seit Montag geltende Corona-Testpflicht in Tirols Skigebieten bringt den hiesigen Skiverband auf die Palme. Der Verband sprach in einem Schreiben an LH Günther Platter und den für Sport zuständigen LHStv. Josef Geisler (beide ÖVP) von einem Schlag ins Gesicht der Skifahrer und Liftbetreiber und forderte, die Verordnungen bis Freitag zurückzunehmen, berichtete die „Tiroler Tageszeitung“ (Donnerstagsausgabe).