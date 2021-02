Fastenkrippe in Imst hat neue Heimat und ganz persönliche Figuren

Von der Taube bis zum Engel und vom Esel bis zum Hahn, der dreimal krähte. Von den Passionsfiguren ganz zu schweigen: Die Genauigkeit und das Gespür für die Details der Krippenfiguren suchen ihresgleichen. Aber auch die Erbauer der Imster Fastenkrippe wollen die handgefertigten Unikate in einer detailverliebten Umgebung wissen. So entstand die Imster Fas­tenkrippe während 1500 Arbeitsstunden und war bislang in der Imster Johanneskirche zu besichtigen. 2021 ist jedoch so einiges anders, auch bei den Krippenbauern. Sie konnten sich einen lange gehegten Wunsch erfüllen und ein Krippenmuseum einrichten.