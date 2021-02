Netflix-Thriller „I Care a Lot“: Die Attraktivität des Bösen

Innsbruck – Sachwalterin klingt so gar nicht nach einem spannenden Filmhelden-Beruf. Marla Grayson zerstreut jedoch von der ersten Filmminute an jeden Zweifel, dass „I Care a Lot“ eine sozialkritische Milieustudie werden könnte. Die Antiheldin ist auf eine Art elegant-böse, wie es nur Karriere-Frauen und -Männer sein können.

Mit einem Hauch „Der Teufel trägt Prada“ in der Luft erklärt Marla gleich selbst ihr erfolgreiches Geschäftsmodell. Dabei operiert sie gerade noch diesseits der formal-rechtlichen, aber klar jenseits der moralischen Grenze. Mit Hilfe einer korrupten Ärztin und eines gutgläubigen Richters lässt sie Senioren für unfähig erklären, ihr Leben zu führen, und macht sich dann als hoch bezahlte Sachwalterin über ihr Vermögen her. Eine höchst einträgliche Nische, die die skrupellose Marla zusammen mit Geschäfts- und Lebenspartnerin Fran betrügerisch ausnützt.

Der bis zum Ende überaus überraschende Film setzt seine Prämisse in Gestalt der alleinstehenden Jennifer Peterson, die Marlas nächstes Ziel ist. Doch so freundlich die alte Dame (Dianne Wiest) zunächst noch scheint, als sie ins Heim verfrachtet wird, so gut vernetzt ist sie insgeheim. Ein geschniegelter Anwalt taucht schon bald mit einem Geldkoffer und Drohungen auf. Er kommt im Auftrag einer Person (ein herrlich halbsympathischer Peter Dinklage), die zu noch viel mehr bereit ist, um Mrs. Peterson aus der erzwungenen Unmündigkeit zu befreien. Doch damit beginnen die Schwierigkeiten erst, mit denen die schwarze Sachwalter-Königin nun Schach spielen muss.