Volk könnte über Zukunft des Wörgler Wave entscheiden

Schließen oder sanieren? Über die Zukunft des Wave sollen die Wörgler in einer Volksbefragung abstimmen. Der Antrag auf Schließung wurde bei der Gemeinderatssitzung abgesetzt – ein neuer für die Abstimmung eingebracht.

Die Stadtchefin betonte im Vorfeld – wie auch bei der gestrigen Sitzung –, der Gemeinderat sei „gewählt, um Entscheidungen zu treffen. Auch wenn diese nicht schön und unpopulär sind.“ Einer bereits vor Monaten von den Wörgler Grünen vorgeschlagenen Volksbefragung zum Wave erteilte sie eine Absage. Dass sie nun doch auf ein demokratisches Instrument zurückgreifen will, liegt vor allem am zunehmenden Druck aus der Bevölkerung: 2605 Unterschriften sammelte die Bürgerinitiative zur Rettung des Wave auf Anstoß von VP-Stadtparteichef Michael Riedhart (Junge Wörgler Liste) in den vergangenen zwei Wochen. Diese „sind für mich von Bedeutung“, bekundete die Bürgermeisterin.