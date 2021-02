Seit Jahren Platznot: Optikerschule in Hall sieht Ausbau entgegen

An die Stelle der provisorischen Containerklassen (l.) soll ein dreigeschoßiger Erweiterungsbau treten, die Arbeiten sollen im Juli starten.

Hall – In der Kaiser-Max-Straße im Norden von Hall steht Österreichs einzige Fachberufsschule für Fotografie, Optik und Hörakustik. Auch die HTL für Optometrie ist bundesweit einzigartig. Allerdings herrscht am Standort seit Jahren Platznot. Gerade im Bereich Optik würden die Ausbildungszahlen weiter steigen, sagt Schulleiter Markus Rainer. „Hier gibt es keinen Lehrlingsschwund, sondern Zuwachs.“ Im heurigen Sommer soll es nun aber so weit sein: Die lange erwartete Schulerweiterung durch das Land Tirol soll starten.