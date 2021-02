Testangebot der Bergbahn Kitzbühel: „Weil Skifahren einfach so schön ist“

Kitzbühel – Ist die Hürde auch noch so groß, das Skifahren lassen sich die Tiroler offenbar nicht nehmen. Auch die Covid-Testpflicht schreckt die Wintersportler nicht ab, wie ein Lokalaugenschein gestern in Kitzbühel zeigt. Hier hat die Bergbahn schnell reagiert und bietet seit Montag eine eigene Teststation auf dem Parkplatz der Hahnenkammbahn an.