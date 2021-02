Frauenquote bei alpinen Helfern im Außerfern steigt

Reutte – Sichtlich zufrieden zeigt sich der Außerferner Bezirksleiter der Bergrettung, Markus Wolf, über die geplante Anschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die Ortsstelle Steeg-Kaisers. Damit wird auch die letzte Lücke in Bezug auf die Mobilität der heimischen Alpinretter geschlossen (die TT berichtete). „Die Leute meinen oft, da nimmt man irgendeinen Bus oder einen Pick-up, packt die Ausrüstung hinein und schon hat man ein Einsatzfahrzeug. Aber so einfach ist das nicht“, erklärt Wolf. Zum einen sei es schwierig, eine Blaulichtgenehmigung zu bekommen, „zum anderen muss der Wagen auch für den Liegendtransport von Verletzten typisiert sein. Das ist auch der Grund, wieso in vielen Ortsstellen gebrauchte Bergrettungsfahrzeuge gekauft werden. Diese verfügen über all diese Zulassungen bereits. Baut man selbst eines um, kosten diese Genehmigungen ein Wahnsinnsgeld. Das ist nicht zu stemmen“, beschreibt Wolf die Situation.