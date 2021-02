Rekordsieger Djokovic zum 9. Mal im Australian-Open-Finale

Rekordsieger Novak Djokovic steht zum neunten Mal im Endspiel der Australian Open. Der Weltranglisten-Erste gab sich am Donnerstag gegen den russischen Überraschungsmann Aslan Karazew beim 6:3,6:4,6:2 keine Blöße. Der Gegner des Serben im Duell um dessen neunten Titel in Melbourne wird am Freitag (09.30 Uhr MEZ/live ServusTV und Eurosport) zwischen Daniil Medwedew (RUS-4) und Nadal-Bezwinger Stefanos Tsitsipas (GRE-5) ermittelt.