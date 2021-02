Beratungspaket für Landecker Betriebe: Ein Förderscheck zum Check

Ob ein Betrieb derzeit geöffnet hat oder nicht, spielt beim bezirksweiten, kostenlosen Beratungspaket „Corona.fit – UnternehmensCheck“ keine Rolle. „Wir haben uns gefragt, wie wir die Betriebe in Hinblick auf die herausfordernden Zeiten unterstützen können“, erläutert Otmar Ladner, Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer. „Jeder Unternehmer muss sich speziellen Fragen stellen. Wie bin ich unterwegs, intern und am Markt? Wie agiere ich unter den veränderten Rahmenbedingungen? Da spielt der Blick von außen oft eine wichtige Rolle.“

Nach der Bedarfserhebung hat die Kammer in Kooperation mit dem Regionalmanagement regioL das Förderprojekt mit dem Volumen von 18.720 Euro gestartet. Das Geld kommt aus dem Leadertopf der EU. „Es ist ein Angebot für alle Betriebe und alle Branchen“, stellt Ladner fest. Man könne bereits auf Erfahrungen aus dem Startprojekt im Herbst 2020 zurückgreifen, das in kurzer Zeit ausgebucht war. „Großbetriebe haben es ebenso in Anspruch genommen wie kleine Firmen mit bis zu fünf Mitarbeitern.“