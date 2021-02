Fischzucht in Thaur sorgt für die Rückkehr der Urforelle

Thaur – Mit hohen Gummistiefeln und wasserdichter Jacke marschiert Nikolaus Medgyesy zwischen den Teichen hindurch. Er erzählt von seinem Vater, dem abgelegenen Hof in Thaur und den vielen Fischen, die dort leben und in welche er sein ganzes Herzblut steckt. Wer in seine Augen schaut, weiß: Hier ist er ganz in seinem Element.