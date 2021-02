Hitzige Debatte um Sauna und Förderungen im Schwazer Gemeinderat

Schwaz – Im Schwazer Gemeinderat lief am Mittwochabend so einiges anders als geplant. Bei jenen Tagesordnungspunkten, die man schnell abarbeiten wollte, wurde am meisten diskutiert und kritisiert. Zudem sollte die Sitzung möglichst kurz gehalten werden, daher entfielen die Berichte der Referenten, doch einige emotionale Reden blieben aufgrund von Sticheleien nicht aus.