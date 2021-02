Durchzugsverkehr im Fokus: Petition in Innsbruck übergeben

Innsbruck – Eine Verkehrsberuhigung im Wohngebiet rund um die stark frequentierte Gerhart-Hauptmann-Straße in Innsbruck-Amras, eine sicherere Radwegführung gegen die Einbahn, die Überwachung von Tempo 30 mittels Radar und Leuchtanzeigen zur Selbstkontrolle – und generell ein Dialog zwischen Anwohnern, Politik, Straßennutzern und Fachleuten in Form einer breiten Bürgerbeteiligung: Das sind die Kernanliegen der Petition „Gerhart-Hauptmann KANN – Initiative für ein bewegtes Miteinander“ (die TT berichtete). Am Mittwoch haben die Initiatorinnen Elisabeth Jürschik, Ilse Kirchebner und Brigitte Schwab die Petition mit 120 Unterschriften an BM Georg Willi und Mobilitätsstadträtin Uschi Schwarzl (beide Grüne) übergeben.