Die Talstation wird wieder zum Studio für die Innsbrucker Kulturquarantäne

Die „Late Night Show“ mit Johannes Schmid wird am kommenden Sonntag, 28. Februar, ab 21 Uhr auf Facebook übertragen.

In den vergangenen Monaten hat die Initiative auch technisch ordentlich aufgerüstet. Die Lange Nacht der Philosophie wurde mitübertragen. Von den „Ohne uns“-Demonstrationen der Kultur-und Veranstaltungsbranche gab es Live-Einstiege. Auf Facebook hat Kulturquarantäne inzwischen rund 5000 Abonnenten, auf YouTube wurden die Videos tausendfach aufgerufen.

Schon im Sommer funktionierte das Kulturquarantäne-Team die ehemalige Hungerburgbahn-Talstation am Innsbrucker Rennweg in ein Fernsehstudio um und präsentierte eine vom Kabarettisten Johannes Schmid moderierte Late Night Show, in der Tagesaktuelles besprochen und künftige Projekte angekündigt werden. Es ging um Freilufttheater von Brecht bis Holzknecht, begrünte Pkw auf dem Marktplatz und Innsbrucks Open-Mic-Szene. Vier Folgen wurden ausgestrahlt.