Wacker will die Juniors ernst nehmen und mit einem Sieg heimfahren

Innsbruck – Dass die Wacker-Kicker gestern eine Stunde länger im Bus saßen, weil das „Deutsche Eck“ zurzeit gesperrt ist, war Nebensache. In Zeiten wie diesen muss man nicht alles hinterfragen. „Es ist gut, dass wir überhaupt spielen können“, konzentriert sich FCW-Coach Daniel Bierofka lieber auf das sportlich Wesentliche – drei Punkte im heutigen Gastspiel ab 18.30 Uhr in Pasching gegen die Oberösterreich Juniors.

Die LASK-Talenteschmiede, die im Herbst die Aufstiegskandidaten GAK und Austria Klagenfurt besiegte, ist 2021 noch ein unbeschriebenes Blatt. Erstens, weil mit Andreas Wieland ein neuer Mann auf der Trainerbank sitzt, und zweitens, weil das Auftaktspiel letzte Woche bei Tabellenführer Lafnitz abgesagt wurde. „Ihr­e Spielphilosophie werden sie nicht groß ändern. Gegen Farmteams von Bundesligaclubs muss man auf der Hut sein, weil sie extrem heiß darauf sind, sich präsentieren können“, nimmt Bierofka seine Schwarzgrünen in die Pflicht, so konzentriert aufzutreten wie zum Frühjahrsstart gegen Steyr.

So wie sein Trainer schwärmte auch der 27-jährige Viteritti auch noch ein­e Woche danach von der feurigen Show der Wacker-Fans bei der Anfahrt zum Tivoli: „Sensationell, das hat uns richtig gepusht.“ Auch Bierofk­a war von dieser Aktion begeistert: „Ich hab’ im Profifußball schon viel erlebt, aber so was noch nicht. Wir werden uns etwas überlegen, wie wir uns bei den Fans bedanken können.“