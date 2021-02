Netflix-Doku „Pelé“: Porträt eines Königs als unpolitischer Mensch

Innsbruck – Als Pelé wurde Edson Arantes do Nascimento zum ersten globalen Superstar des Weltfußballs. Wie der heute 80-Jährige zu seinem Künstlernamen, der schnell zum Goldstandard in Sachen Ballbehandlung und Spielverständnis wurde, kam, verrät die neue Netflix-Doku „Pelé“ nicht. Überhaupt hält sich der von David Tryhorn und Ben Nichols inszenierte Film kaum mit dem Werden des Weltfußballers auf. Wohl auch, weil alles sehr schnell ging. Mit 16 schoss er für den FC Santos mehr Tore als alle anderen – 36 in 29 Spielen – und empfahl sich für die brasilianische Seleção. Mit 17 führte er diese 1958 in und gegen Schweden zum ersten WM-Triumph. Und erlöste sein Land vom Ruf des Schönwetterfußballs, der immer, wenn es hart auf hart kommt, den Kürzeren zieht. Zwei weitere Weltmeister-Titel folgten: 1962, wo Pelé wegen einer Verletzung kaum zum Einsatz kam, und 1970 in Mexiko, als es zu beweisen galt, dass er mit gerade einmal 29 allen Unkenrufen zum Trotz noch immer „O Rei“, also der König des Spiels war. Auf Letzteres konzentriert sich der Film. Dramaturgisch folgt er dabei dem gängigen Modell der Heldenreise: früher Triumph, bittere Rückschläge – etwa das frühe Ausscheiden Brasiliens bei der WM 1966 – und das kolossale Comeback im finalen Akt.