Unverständnis bei Eltern: Tests in Schulen nicht fürs Reintesten geeignet

Im geschlossenen System Schule erfülle der Test, der von den Kindern selbst durchgeführt werde, seine Aufgabe, eventuell positive Kinder herauszufinden, sehr gut, aber es brauche eine ärztliche Bestätigung für den Selbsttest. „Das ist so ähnlich wie in den Firmen, da kann der interne Test binnen 48 Stunden nur deshalb zum Reintesten verwendet werden, weil er durch den Betriebsarzt erfolgt. Kein Chef kann für einen Selbsttest, den die Mitarbeiter machen, eine Bestätigung ausstellen.“

Klaus Kapelari, Vizepräsident der Tiroler Ärztekammer, gesteht zu, dass die Bestimmung auf den ersten Blick nicht logisch erscheint, da es sich ja jeweils um Antigen-Schnelltests handle. „Es gibt ganz klare Studien, dass diese so genannten ,Nasenbohrer‘-Tests sehr gut sind und wenn sie positiv anzeigen, wird ohnehin ein PCR-Test angeordnet.“ Das wahre Problem sieht auch er in der Organisation der Bestätigungen. Schulärzte dürften seines Wissens nach keine derartigen Bestätigungen ausstellen. Zudem seien die Schulärzte ja nur wenige Stunden pro Woche vor Ort. „Diese Tests sind so gut, weil sie es ermöglichen, eine große Zahl von Schülern rasch durchzutesten. So können sie endlich wieder ihr Recht auf Bildung im Rahmen des Präsenzunterrichts wahrnehmen“, sagt der Kinderarzt. Das sei quasi ein Sicherheitsnetz.