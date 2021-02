Osterbräuche in Tirol: „Da bräuchte es ein Wunder“

Pfunds, Imst, St. Anton – In lange, dunkle Mäntel gekleidet, mit andächtigen Mienen und schweigend betreten die Männer die Liebfrauenkirche in Pfunds. Es ist ein mystischer Anblick. Seit 1511 wird in der Obergrichter Gemeinde ein besonderer Osterbrauch bewahrt. Zu Karwoche kommt dort die Heiliggrab-Bruderschaft zusammen. Die Mitgliedschaft wird vom Vater auf den Sohn vererbt. 24 Stunden lang wachen die Männer in wechselnden Gruppen betend vor dem Ostergrab – von 15 Uhr an Karfreitag bis um 15 Uhr an Karsamstag.