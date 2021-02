Ein turbulentes und erfolgreiches Jahr, das bei Alpha Tauri alles veränderte

Innsbruck, Salzburg –Vor einem Jahr noch lüftete das Tochterteam von Red Bull in einem bis zum letzten Platz gefüllten Hangar in Salzburg den Vorhang für eine neue Formel-1-Ära: Aus Toro Rosso wurde AlphaTauri. Dem Präsentations-Feuerwerk folgte zunächst aber die Bremse namens Corona-Pandemie. Nach dem Re-Start im Juli feierte der Rennstall mit Teamchef Franz Tost erneut in Monza die zweite Sternstunde. Heuer will man mehr, Aushängeschild Pierre Gasly steht auf der Wunschliste der französischen Konkurrenz.