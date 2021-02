Staubtrocken drei Punkte verbucht: Wacker fertigte OÖ Juniors ab

Wie angekündigt, änderte FCW-Coach Daniel Bierofka seine Mannschaft gegenüber dem Auftaktsieg gegen Steyr nur an einer Position. Darijo Grujcic kehrte in die Innenverteidigung zurück und ersetzte – überraschend – Markus Wostry, der mit einer Wadenverletzung auf der Tribüne saß und in der ersten Halbzeit eine starke Vorstellung seiner Kollegen sah. Defensiv ließen die Schwarzgrünen überhaupt nichts anbrennen, offensiv wurden immer wieder Nadelstiche gesetzt. In der 19. Minute zeigte Schiedsrichter Felix Ouschan nach einem Handspiel von Jan Boller auf den Elfmeterpunkt. Ronivaldo trat an und scheiterte an Juniors-Goalie Nikolas Polster, den Nachschuss verwertete Lukas Fridrikas zur Wacker-Führung. In der Folge bestimmten die Tiroler ganz klar das Geschehen. Mit dem zweiten Hand-Elfmeter erhöhte Fabio Viteritti (39.) zur 2:0-Halbzeitführung. Und die war hochverdient, weil Atsu Zaizen (42.) den dritten Treffer am Fuß hatte.