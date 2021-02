Demenzberatung im Unterland wird verlängert

Die Servicestelle Demenz wurde in Kooperation mit dem Caritas-Zentrum St. Johann in Tirol und der Fachstelle für pflegende Angehörige bei der Caritas der Erzdiözese Salzburg durchgeführt.

„Ziel des Projekts war es, das Angebot für professionelle Beratung von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen in der Region zu stärken und niederschwellig anzubieten“, erklärt Gasteiger.

Die ausgebildete Demenzberaterin und Diplomierte Pflegefachfrau führte Beratungen und Schulungen durch und nahm an unterschiedlichsten Veranstaltungen zum Thema Demenz als Multiplikatorin teil.

Das Beratungsangebot sei speziell im vergangenen, herausfordernden Jahr extrem gefragt und mit den vorhandenen Ressourcen kaum mehr zu bewältigen gewesen. Die Beratungen haben aber auch im Büro in St. Johann sowie mobil stattgefunden. Konkret gab es etwa Gesprächstermine in den Räumen des Altenwohnheimes Kitzbühel oder in der Volksschule Brixen. Durch Gespräche und Austausch mit Fachpersonen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich wurden zudem wichtige Kooperationen und Synergien hergestellt.