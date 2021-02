Pumpsysteme auf dem Prüfstand: Land erforscht das Zillertaler Grundwasser

Machten sich in Ried ein Bild von den Bohrungen: LHStv. Josef Geisler, Ruper­t Ebenbichler, BM Hansjörg Jäger, Markus Federspiel (v. l.).

Ried i. Z. – Wie sinnvoll ist das Heizen und Kühlen mittels Grundwasserpump­systemen im mittleren Zillertal? Antworten darauf sollen Grundwasser­schichtenpläne geben, die das Land Tirol bis Anfang nächsten Jahres erstelle­n will. Noch bis Ende März finden daher zwischen Fügen und Aschau an zwölf Stellen Bohrungen statt und es werden Grundwasser-Mess­stellen errichtet. Ried und andere Gemeinden sowie private Grundeigentümer stellen in ihrem Eigentum stehende Grundstücke für die Bohrungen und die Errichtung von Grundwassersonden zur Verfügung.