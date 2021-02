Neues Thuile-Projekt: Das Bild vom Bild des Bildes

Innsbruck – Dass Paul Thuile das Spiel mit Schichten, mit der Kombination unterschiedlicher Qualitäten der Wahrnehmung mag, ist nicht neu. In seinem aktuellen Zyklus „genius loci“ perfektioniert der 62-jährige Bozner, der bei Oswald Oberhuber an der Wiener Angewandten studiert hat, dieses Tun allerdings noch, indem er nicht nur drei Ebenen derselben Wirklichkeit raffiniert überlagert, sondern diese komplexen Surrogate zu objekthaft daherkommenden Leuchtkästen komprimiert, in denen es um „den Geist“ eines sehr speziellen Orts geht.

Nachdem Paul Thuile die Settings aus Realität und deren zeichnerischem Abbild professionell fotografieren ließ. Regie führe allerdings auch in dieser Phase er, sagt der Künstler. Bevor er die Fotografien in einer finalen Phase in Leuchtkästen einhaust. Um diese fast wie Fenster oder auch Leuchtreklamen in den galeristischen White Cube zu hängen. Wodurch die morbide Brüchigkeit der Sujets auf fast surreale Weise an Glanz gewinnt.