Wettbewerb beendet: Pflegezentrum beim BKH Reutte nimmt Formen an

Einstimmig zum Sieger wurde letztlich der Entwurf des Innsbrucker Büros „Gsottbauer Architekturwerkstatt“ gekürt. Dieser hat in mehrfacher Hinsicht überzeugt, wie es in der Juryentscheidung heißt. Zum einen sei der öffentlichste Bereich, das Café, nicht wie bei vielen anderen eingereichten Projekten auf Platzniveau, sondern zwei Geschoße darüber, sodass bereits hier ein Ausblick nach Süden über das bestehende Pflegeheim bzw. Krankenhaus möglich werde. An dieser Stelle docke auch die Verbindungsbrücke zum Bestandsheim an und münde dort in einen Aufenthaltsbereich. Der Eingang liege auf Platzebene und sei dem bestehenden Heimeingang klar gegenübergesetzt. Im Heim selbst sei eine klare Übersicht gegeben, in allen Geschoßen durchwirke der Grünraum das Gebäude und erzeuge so hochwertige Aufenthaltsbereiche. Die Klarheit und Übersichtlichkeit komme sowohl der Betreuung als auch den logisch positionierten Pflegestützpunkten zugute.