Schauspieler Neureiter im Interview: „In welcher Welt wollen wir leben?“

Innsbruck – Am Tiroler Landestheater war der Schauspieler Nik Neureiter seit den 1990er-Jahren immer wieder engagiert. In der Erfolgsproduktion „Comedian Harmonists“ zum Beispiel. Inzwischen engagiert sich Neureiter vor dem Landestheater. Dort campiert er an diesem Wochenende zum zehnten Mal, um auf die Situation Geflüchteter in Lagern auf den griechischen Inseln Samos und Lesbos und in Bosnien aufmerksam zu machen. Was am vierten Adventwochenende mit zwei Zelten begann, ist inzwischen zum Protestcamp mit bis zu 18 Zelten angewachsen. Im ganzen deutschen Sprachraum wurde über die Initiative „(Noch) ein Wochenende für Moria“ berichtet. Sie inspirierte zahlreiche ähnliche Protest- und Solidaritätsprojekte. Die TT traf Nik Neureiter zum Gespräch.